Нидерланды выделили 300 млн евро на поддержку восстановления Украины в 2025 и 2026 годах. Часть денег пойдет на восстановление энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в соцсети Х.

«Экономика и общество Украины должны оставаться на плаву, потому что это помогает стране в ее борьбе. По сути, это лишь фронт за фронтом», — заявил он на Конференции по восстановлению Украины в Риме.

По его славам, в рамках этого пакета правительство Нидерландов выделит 52 млн евро в 2025 году на восстановление энергетической инфраструктуры и систем питьевого водоснабжения на Украине.

Еще 30 миллионов евро будут выделены на поддержку голландских компаний и организаций, способствующих восстановлению и устойчивому развитию страны.

Эти средства являются частью около 500 млн евро, ранее выделенных Нидерландами на невоенную помощь Украине, которая уже четвертый год переживает полномасштабное вторжение России.