Обыски прошли в домах представителей молодежной ячейки АРФ «Дашнакцутюн». Их повезли в Следственное управление Еревана, передают Армянские СМИ со ссылкой на депутата фракции «Армения» Артур Хачатрян.

Он отметил, что присутствовал при обыске в доме Гегама Манукяна, и задержании его сына – Тарона Манукяна. Правоохранители изъяли телефоны депутата и его сына, а также несколько личных вещей.

«Изымать телефон депутата незаконно, однако правоохранители все же сделали это», — отметил Хачатрян.

Депутат также заявил, что 4-5 представителей молодежного союза партии доставили в Следственное управление Еревана.

Отметим, что ранним утром в четверг правоохранители провели обыски в доме депутата оппозиционной фракции «Армения» Гегама Манукяна, задержан его сын — Тарон Манукян.