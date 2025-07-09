Госсекретарь Рубио объявил о введении санкций против спецдокладчика Совета по правам человека ООН Франчески Альбанезе.

Рубио отметил, что это связано с ее «незаконными и постыдными попытками подтолкнуть Международный уголовный суд к действиям против американских и израильских должностных лиц, компаний и лидеров».

«Мы больше не будем терпеть кампанию политической и экономической войны против США и Израиля, проводимую Альбанезе. Мы всегда будем поддерживать наших партнеров в их праве на самооборону. Соединенные Штаты будут продолжать предпринимать любые действия, которые сочтут необходимыми, чтобы ответить на агрессию и защитить наш суверенитет и суверенитет наших союзников», – добавил он.

Ранее Альбанезе как спецдокладчик по вопросу о положении в области прав человека на палестинских территориях охарактеризовала присутствие Израиля на этих территориях как «56 лет удушающей оккупации» и заявила, что военные действия ЦАХАЛ в Газе Международный суд ООН могут «квалифицироваться как геноцид».