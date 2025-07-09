С 10 июля пассажирские поезда, курсирующие по Абшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту Азербайджанских железных дорог (ADY), перейдут на летнее расписание.

В будние дни количество рейсов по кольцевому маршруту временно сократится на 10.

«Цель перехода на летний график — подготовка к 2025/2026 учебному году, проведение работ по восстановлению инфраструктуры на данном участке, обеспечение устойчивой безопасности движения, а также выполнение технического обслуживания поездов», — говорится в сообщении АЖД,