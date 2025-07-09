Продлен срок пребывания для посещающих Карабах.

Теперь гости освобожденных территорий смогут находиться в Карабахе 5 дней, пишет Qafqazinfo.

Таким образом, владельцы личных автомобилей, граждане Азербайджана, теперь смогут получить 5-дневное разрешение через портал «yolumuzqarabaga.az».

Разрешения необходимо получать за два дня. В машине могут находиться не более 9 человек.

Согласно нововведению, граждане смогут въезжать в Карабах без регистрации на портале. Если граждане забронируют номер в гостинице, действующей на освобожденных территориях, получать разрешение на въезд не требуется — его будет оформлять гостиница.