Социальные сети становятся одним из наиболее опасных инструментов воздействия на общественное сознание, а распространяемые на этих платформах оскорбления, манипуляции и дезинформация могут использоваться для формирования враждебного отношения граждан к собственному государству.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

Выступая на пленарном заседании парламента, депутат отметил, что современный мир вступил в период серьезных потрясений, сопровождающихся ростом числа войн и конфликтов. По его словам, несмотря на научные достижения и технологический прогресс, человечество сталкивается с моральным упадком.

Противостояние сегодня происходит не только на границах и полях сражений, но и в сознании людей.

«Сегодня война идет уже не только на границах и в окопах, но и в умах и мышлении людей. Это наглядно показывает, насколько сложной стала проблема и насколько велики масштабы угрозы», – заявил он.

Особое внимание депутат уделил социальным сетям, которые, по его оценке, постепенно утрачивают свою первоначальную функцию площадок для обмена мнениями и все чаще превращаются в пространства для оскорблений, манипуляций и психологического воздействия на пользователей.

По словам Мамедова, происходящее в социальных сетях нельзя рассматривать исключительно как проявление свободы слова и выражения мнений. Он считает, что за определенными информационными процессами могут стоять попытки манипулировать сознанием граждан, формировать у них искаженное восприятие действительности и негативное отношение к собственному государству.

«На самом деле происходящее сегодня на этих платформах – это не свобода мысли и выражения мнений, а промывание мозгов, манипуляция и попытки настроить гражданина против собственного государства», – заявил депутат.

Он обратил внимание на то, что пользователи не всегда осознают возможные последствия потребляемого ими контента и не в полной мере представляют, какие угрозы могут возникнуть в результате систематического информационного воздействия.

В этой связи Мамедов считает необходимым усилить регулирование деятельности социальных сетей и принять более серьезные меры для противодействия деструктивному информационному воздействию.