Украина и Евросоюз проиграли в вооруженном конфликте с Россией, которую невозможно победить, потому что она является ядерной державой.

Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.

Он отметил, что лидеры стран ЕС по-прежнему выступают за продолжение военных действий в Украине, а из 27 членов сообщества лишь Венгрия и Словакия призывают к миру. Однако, считает Орбан, «европейские лидеры должны признать, что они придерживались ошибочной стратегии и именно поэтому потерпели поражение».

«Думаю, что Европейский союз уже проиграл эту войну», — заявил премьер, добавив, что «Украина также проиграла эту войну на фронте».

По его словам, лидеры государств ЕС «утверждают, что Россия потерпит поражение в войне в Украине, но никто не в состоянии сказать, как это может произойти».

«Россия — большая ядерная держава, и поэтому она не может проиграть войну. Думаю, с самого начала было ясно, что такого быть просто не может», — сказал глава правительства.

«Эту войну нельзя выиграть. Эту войну можно прекратить только дипломатическими средствами», — подчеркнул он. Орбан убежден, что сейчас «необходимо притормозить» военные действия и «начать работать за столом переговоров» в целях урегулирования украинского конфликта.