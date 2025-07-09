Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен об отмене решения парижского суда, лишившего ее права участвовать в выборах.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

«Суд отклонил данный протест, поскольку не установлено наличие непосредственной угрозы нарушения прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека», — отмечается в документе.

Ходатайство Ле Пен было подано в ЕСПЧ 8 июля.