Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что введет 50-процентную пошлину на импортируемую медь и вскоре введет давно ожидаемые пошлины на полупроводники и фармацевтические препараты, что приведет к расширению торговой войны, которая потрясла рынки по всему миру, сообщает «Рейтерс».

На следующий день после того, как он оказал давление на 14 торговых партнеров, включая таких крупных поставщиков США, как Южная Корея и Япония, отправив им новые письма с тарифами , Трамп повторил свою угрозу ввести 10%-ные тарифы на продукцию из Бразилии, Индии и других стран группы БРИКС.