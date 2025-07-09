Бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев в эфире стрима «Когда запели пушки» резко раскритиковал ход так называемой спецоперации.

«Как СВО началась и идет… Лучше вообще было не начинать», — заявил он. По его словам, на четвёртом году Великой Отечественной войны «деды били немца и гнали его», а сейчас «мы не бьём и не гоним».

Губарев отметил, что Россия продолжает проводить «мясные штурмы», несмотря на потери:

«Как разбивались, так и разбиваемся. Сил уже ни у кого нет, но всё равно толкают — вперёд, давайте, давайте».

Он также усомнился в понятности целей «СВО»:

«Чего они хотят? Нам нужны территории? Кем заселять будем — таджиками и узбеками? Или хотим победить Украину? Тогда почему не бьём по путям снабжения, по центрам принятия решений? Почему в труху не превращаем?»

Губарев заявил, что власти не обращают внимания на потери, поскольку элита защищает лишь собственные интересы:

«Несем потери и никто на них не оглядывается. Почему? Ну, потому что элитушка, она как бы вот держит активы. Получает все. Они здесь вот такая феодальная знать. Самым ярким лепесточком на этом красивом феодальном дереве является власть в Чечне — Кадыров и его преемник Адам».