Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил должность старшего советника в американском инвестиционном банке Goldman Sachs, рассказал гендиректор финансовой организации Дэвид Соломон.

Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Сунак проработал в финансовом секторе порядка 15 лет до начала своей политической карьеры.

В частности, он работал в Goldman Sachs в 2000-2004 годах, занимал топовые должности в хедж-фондах Children’s Investment Fund Management и Theleme Partners и в инвестиционной компании Catamaran Ventures, принадлежащей его индийскому тестю.

«Я рад снова приветствовать Риши в Goldman Sachs в его новом качестве старшего советника. В этой роли он будет взаимодействовать с лидерами всех департаментов компании, консультируя наших клиентов по всему миру по ряду важных вопросов, делясь своими уникальными взглядами и идеями на макроэкономическую и геополитическую ситуацию», — пояснил Соломон.