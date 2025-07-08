Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцы никогда не покинут Украину.

Во время выступления перед британским парламентом президент Франции заявил, что «каждое продвижение России в Украине означает приближение угрозы ко всем странам Европы». Он подчеркнул, что европейские государства «никогда не признают право сильного диктовать условия».

«Хочу быть ясным, именно поэтому вместе с вами, господин премьер-министр, мы решили запустить в феврале прошлого года эту коалицию желающих, о которых вы упомянули, и эта коалиция была просто сигналом о том, что европейцы никогда не покинут Украину, никогда», — заключил Макрон.