Временный поверенный в делах Швеции был вызван в МИД России, и через чуть более 10 минут покинул здание внешнеполитического ведомства. Об этом сообщают российские СМИ.

Дипломат был вызван в связи с тем, что недавно торгпредство России в Швеции подверглось нападению — на его территорию была сброшена краска. Подобные инциденты, сообщали в посольстве, продолжаются уже более года.

5 июля посольство РФ в Стокгольме сообщило об очередном нападении на здание торгового представительства России в Швеции. Уточнялось, что на территорию торгпредства с беспилотного летательного аппарата был сброшен пакет с краской.