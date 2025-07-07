Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал бизнесмена Илона Маска за его намерение создать третью политическую партию, обвинив его в стремлении посеять «тотальное разрушение и хаос» в американской политике.

«Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью сходит с рельсов, по сути превращаясь в крушение поезда за последние пять недель. Он даже хочет создать Третью политическую партию, несмотря на то, что они никогда не добивались успеха в Соединённых Штатах. Единственное, для чего хороши третьи партии, — это создание полного и тотального разрушения и хаоса, а у нас уже достаточно этого от радикальных левых демократов», — написал Трамп в соцсетях.

Он также увязал позицию Маска с новым законом о расходах, который отменяет льготы для электромобилей Tesla. По словам Трампа, Маск давно знал, что это произойдёт.

Кроме того, Трамп сообщил, что Маск предлагал назначить своего близкого друга главой NASA, однако тот оказался убеждённым демократом. «Мне также показалось неуместным, что близкий друг Илона, занимающийся космическим бизнесом, должен возглавить НАСА, учитывая, что НАСА — такая большая часть корпоративной жизни Илона», — добавил Трамп.