Отвечая на вопрос журналиста о том, почему США не помогают Украине так же, как Израилю, президент США Дональд Трамп заявил, что оказывает значительную поддержку Киеву и вновь повторил обвинения в адрес демократов о фальсификации выборов.

«Я помогаю Украине. Я очень ей помогаю. И это война, которая никогда не должна была случиться. Если бы я был президентом, если бы выборы не были сфальсифицированы, а они были сфальсифицированы — сфальсифицированы так ужасно — и это вышло наружу — читайте Миранду Дивайн в New York Post сегодня. Выборы были полностью сфальсифицированы», — заявил Трамп.

Он также добавил, что в случае его победы на выборах в 2020 году не произошло бы войны с Россией, вывода войск из Афганистана в том виде, в котором он состоялся, эскалации на Ближнем Востоке и инфляции в США:

«У вас не было бы войны с Россией прямо сейчас, и у вас не было бы инфляции, и у вас не было бы ужасного Афганистана — того, как они ушли. Не то чтобы они ушли. Мы бы ушли раньше них, но то, как они ушли. Я думаю, это самый позорный день в истории нашей страны. У вас не было бы октябрьского ужасного шоу с Израилем и ХАМАС. У вас не было бы ничего из этого. У вас не было бы недавнего противостояния с Ираном. У вас не было бы ничего из этого. И у вас не было бы инфляции», — подчеркнул Трамп.