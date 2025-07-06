Глава армянского правительства Никол Пашинян подал в суд на газету «Грапарак». Он требует опровергнуть сведения, которые он считает клеветническими, и выплатить 1 млн. драмов в качестве компенсации морального вреда. Информацию приводит Hetq.

«Газета опубликовала статью, в которой говорится, что руководитель страны должен соответствовать широкому кругу требований, например, быть грамотным, умным и нравственным, поэтому очень важно выяснить, изменяет ли он своей жене или нет.

Пашинян считает клеветническими и другие утверждения в этой публикации», — отмечается в сообщении.