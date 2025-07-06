Авиасообщение парализовано между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России.

Авиасообщение между Санкт-Петербургом и Москвой полностью остановлено. Из 52 рейсов, запланированных на вторую половину дня, 30 были отменены, а 9 задержаны. Национальный перевозчик убеждает, что обеспечит транспортировку пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург с использованием широкофюзеляжных самолетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В ассоциации поведали, что задержки и отмены рейсов 5 июля повлияли на планы как минимум 75 тыс. пассажиров.