КНДР намерена втрое нарастить численность своих войск, воюющих на стороне России вдоль линии фронта с Украиной, информирует CNN. Согласно информации украинской разведки, в ближайшие месяцы Пхеньян направит от 25 до 30 тысяч солдат на украинский фронт.

Согласно разведданным, «существует большая вероятность», что северокорейские войска будут участвовать в боевых действиях в регионах Украины, захваченных Россией, «для усиления российского контингента, в том числе во время крупномасштабных наступательных операций».

Украинская разведка считает одним из признаков подготовки к новому развертыванию то, что российские военные начали переоборудовать самолеты для перевозки личного состава. Также CNN обращает внимание на спутниковые снимки, которые свидетельствуют о курсировании российского судна и грузовых самолетов из КНДР в Россию.