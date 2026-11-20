В новых биометрических паспортах Армении у уроженцев Карабаха, получивших армянское гражданство, в графе «Место рождения» стали указывать Азербайджан.

В Службе миграции и гражданства МВД Армении пояснили, что такое решение продиктовано международными стандартами ICAO и ISO 3166.

В ведомстве отметили, что прежние записи в паспортах неоднократно вызывали проблемы при пересечении границ других государств. Новый порядок призван устранить эти трудности и привести армянские документы в соответствие с международными требованиями.