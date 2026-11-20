В ночь на 22 ноября в Баку временно ограничат движение транспорта на участке дороги от станции метро «Кероглу» в направлении аэропорта. Ограничения будут действовать с 23:00 до 05:45 в связи с работами по повышению безопасности дорожного движения.

Как сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции Баку, водителям рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами через поселок Бакиханова и улицы Эльшана Мехтиева, Явара Алиева, Саттара Бахлулзаде, Ханлара Алекперова, Имамеддина Насими и Али Исагзаде.

Также можно проехать по проспекту 8 Ноября с выездом на Зыхское шоссе. Водителей просят заранее планировать поездки и учитывать возможные заторы.