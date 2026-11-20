Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным призвал его ускорить мирные переговоры по Украине. Об этом сообщает Axios.

По словам американского чиновника, изначально личная встреча Трампа и Путина не была запланирована, но американский лидер хотел напрямую обсудить с российским коллегой дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта.