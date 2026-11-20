Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным призвал его ускорить мирные переговоры по Украине. Об этом сообщает Axios.
По словам американского чиновника, изначально личная встреча Трампа и Путина не была запланирована, но американский лидер хотел напрямую обсудить с российским коллегой дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта.
«Позже в тот же день Уиткофф и Кушнер заявили европейским лидерам в Берлине, что Трамп оказывал давление на Путина по поводу ускорения мирных переговоров, сказав российскому лидеру, что сейчас самое время заключить сделку», — написало СМИ со ссылкой на европейского чиновника.