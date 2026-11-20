Вопрос о закреплении стремления Армении к членству в Европейском союзе в новой Конституции сейчас не стоит на повестке дня. У страны нет такой необходимости. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян в интервью Общественному телевидению страны.

Комментируя заявление бывшего секретаря Совбеза Армена Григоряна о том, что попытки сближения с Западом приводят к ещё большему сближению с Москвой, Симонян не согласился с приведённым им примером 2013 года.

Тогда президент Армении Серж Саргсян, несмотря на переговоры о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, в последний момент изменил решение, после чего страна вступила в Таможенный союз.

«Пример 2013 года неуместен, поскольку, когда у тебя есть избранная власть, которая не назначается из Брюсселя, Москвы, Вашингтона или любой другой столицы, ты сам решаешь, что делать», — подчеркнул Симонян.

По словам Симоняна, ситуация изменилась, поскольку сейчас в Армении действует избранная власть, которая самостоятельно определяет внешнеполитический курс, не получая указаний из Брюсселя, Москвы или Вашингтона. Он также задался вопросом, чем Григорян занимался последние восемь лет, если сам придерживался курса на сближение с Западом.