Турецкая компания Baykar передала силовым структурам страны первые три беспилотных истребителя Bayraktar Kizilelma, сообщает Anadolu.

В заявлении, опубликованном в турецкой социальной сети NSosyal, компания назвала Kizilelma первым в мире беспилотным боевым самолетом, принятым на вооружение. Передача состоялась почти через четыре года после первого полета аппарата.

«Сегодня мы передаем нашему народу мечту, которую начали воплощать 20 лет назад», – говорится в заявлении Baykar.

Kizilelma разработан за счет собственных средств компании. Он предназначен для воздушного боя, а также нанесения ударов по наземным и морским целям. Baykar также работает над палубной версией истребителя, которая сможет взлетать с кораблей с короткой взлетной палубой.

Длина самолета составляет 14,5 метра, размах крыла – 10 метров, максимальная взлетная масса – 8,5 тонны. По данным компании, он способен развивать скорость до 0,9 Маха и находиться в воздухе более трех часов.