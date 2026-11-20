Президент России Владимир Путин призвал украинцев объединить усилия с РФ ради общего будущего. Об этом он заявил в интервью Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель».

«Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите», — заявил Путин.

По его словам, Запад действует по принципу «разделяй и властвуй», стремясь ослабить, расчленить и подчинить Россию своим интересам.

Путин также призвал украинцев задуматься о будущем детей, заявив, что власть в Киеве захватили националисты, а «на ненависти далеко не уедешь».