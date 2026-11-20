Коллегия адвокатов штата Калифорния начала проверку в отношении Кэти Захарии, ранее занимавшей пост пресс-секретаря Белого дома. Ее подозревают в том, что она представлялась профессиональным юристом, не имея соответствующей лицензии.

Об этом сообщила некоммерческая организация Campaign for Accountability (CfA), уточнив, что получила официальное уведомление о начале расследования.

Проверка инициирована после жалобы от 14 октября 2026 года. В ней утверждается, что Захария неоднократно называла себя адвокатом, хотя ранее сама признавалась, что не смогла сдать квалификационный экзамен для получения соответствующей лицензии.