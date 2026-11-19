Баку и Пекин обсудили развитие сотрудничества в сфере военного образования. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Заместитель ректора Национального университета обороны (НУО) по науке и образованию Ариф Гасанов встретился со старшим научным сотрудником Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Ли Шуинем.

Гасанов отметил, что отношения между двумя странами успешно развиваются и в области военного образования.

Китайской делегации представили историю создания НУО, его учебных заведений, систему подготовки кадров, особенности учебного процесса и правила электронного приема. Гости также посетили Центр военных игр Института военного управления НУО, где ознакомились с историей его создания, основными задачами и направлениями деятельности.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по интересующим их вопросам и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.