Баку и Пекин обсудили развитие сотрудничества в сфере военного образования. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
Заместитель ректора Национального университета обороны (НУО) по науке и образованию Ариф Гасанов встретился со старшим научным сотрудником Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Ли Шуинем.
Гасанов отметил, что отношения между двумя странами успешно развиваются и в области военного образования.
Китайской делегации представили историю создания НУО, его учебных заведений, систему подготовки кадров, особенности учебного процесса и правила электронного приема. Гости также посетили Центр военных игр Института военного управления НУО, где ознакомились с историей его создания, основными задачами и направлениями деятельности.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по интересующим их вопросам и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.