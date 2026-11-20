США утратили возможность собирать союзников для противодействия Ирану. Об этом заявил советник и помощник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер на своей странице в социальной сети X.

Комментируя саммит в Шэньчжэне, он отметил, что трехсторонняя встреча лидеров Китая, России и США стала четким сигналом для региона о снижении возможностей Вашингтона формировать коалицию против Тегерана.

По словам Мохбера, президент США Дональд Трамп отправился в Китай с пустыми обещаниями, а вернулся с пустыми руками и заявлениями, которые невыгодны для него самого.

Он также подчеркнул, что безопасность Персидского залива и Ормузского пролива остается для Ирана «красной линией». По его словам, Тегеран намерен обеспечить ее при выполнении семи основополагающих условий Ирана.