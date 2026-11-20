В акватории Каспийского моря у побережья Хачмазского района проведен рейд по пресечению незаконного вылова рыбы. Во время рейда задержаны двое мужчин, у которых обнаружили 29 незаконно выловленных осетровых.

Совместное оперативно-розыскное мероприятие провели сотрудники Управления полиции на водном транспорте МВД, Службы береговой охраны Государственной пограничной службы и Центра рыболовства и аквакультуры.

В районе поселка Набрань была остановлена моторная лодка Yamaha. На борту находились Парвиз Ханкишиев 1980 года рождения и Гасан Исаев 1997 года рождения.

У них изъяли 29 особей осетровых рыб. По факту проводится расследование.