Президент США Дональд Трамп, комментируя критику со стороны премьер-министра Польши Дональда Туска из-за своих слов о дружбе с Владимиром Путиным, перепутал главу польского правительства с президентом страны Каролем Навроцким.

Поводом для недовольства Туска стали слова американского лидера, который во время встречи с Путиным в Шэньчжэне назвал российского президента своим другом. «Боже, храни нас от таких друзей», — написал польский премьер в социальных сетях.

Трамп отверг критику, заявив, что давно знает польского политика. При этом он отметил, что поддерживал его на выборах и именно благодаря этой поддержке тот одержал победу.

«Мне нравится премьер-министр Польши. Не забывайте, что я поддерживал его. И он победил именно благодаря этой поддержке. Он был на 10-м месте, а он — замечательный человек», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Однако ранее Трамп делал подобные заявления в отношении президента Польши Кароля Навроцкого, которого, по всей видимости, и перепутал с Туском.

Кроме того, американский лидер заявил, что Россия «случайно запускала в Польшу дроны и несколько небольших ракет».