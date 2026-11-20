Утром 20 ноября в поселке Хмелек Люблинского воеводства Польши произошел сильный взрыв на фоне массированной российской атаки на западные регионы Украины.

Польские военные расследуют два возможных случая нарушения воздушного пространства страны. На место происшествия направлены соответствующие службы реагирования.

10:53 Утром 20 ноября в Люблинском и Подкарпатском воеводствах Польши объявили воздушную тревогу из-за возможного нарушения воздушного пространства. Военные проверяют данные радаров, жителей призвали укрыться в безопасных местах.

Тревога прозвучала на фоне массированной российской атаки на Украину. Под удар попали Киев, Харьков и Львовская область.