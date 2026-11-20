Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева 20 ноября встретилась с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан.

На встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Вьетнамом развиваются на основе дружбы двух народов, история которой насчитывает несколько десятилетий.

Было отмечено, что взаимные визиты глав государств Азербайджана и Вьетнама способствовали углублению сотрудничества в различных областях, укреплению политического доверия между нашими странами. Подчеркнуто, что принятие Совместного заявления об установлении стратегического партнерства между двумя странами в ходе состоявшегося в прошлом году визита Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Азербайджан вывело азербайджано-вьетнамские отношения на новый уровень.

Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан с удовлетворением вспомнила свои визиты в Азербайджан, в том числе встречу с президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой во время визита в октябре в Баку для участия в Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

На встрече была подчеркнута важность связей между двумя народами, в том числе сотрудничества на неправительственном уровне. В этой связи было отмечено, что помощь, оказанная в ходе визита вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой во Вьетнам в прошлом году Ханойскому колледжу торговли и туризма, а также средней школе для детей с нарушениями зрения, является ярким примером дружбы между двумя народами.

После встречи первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, ее дочерям Лейле Алиевой и Арзу Алиевой был продемонстрирован способ приготовления традиционного вьетнамского кофе.