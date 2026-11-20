Выступление живой легенды азербайджанского мугама Кёнюль Хасиевой в одном из бакинских пабов вызвало настоящий переполох в социальных сетях. Оказывается, народная артистка совершила «страшное преступление» — вышла на сцену и спела. Не украла! Не обманула! Не оскорбила публику! Просто исполнила мугам. Но для некоторых блюстителей нравственности этого оказалось достаточно, чтобы устроить ей публичную порку.

«Что она там забыла?», «Неужели артистке такого уровня подобает выступать в подобном заведении?» — возмущаются комментаторы.

Один из них даже посоветовал Хасиевой вместо выступлений в пабах обучать молодёжь искусству мугама.

Удивительная самоуверенность! Люди, которые ещё вчера могли восторгаться её голосом, сегодня решили объяснить народной артистке, где ей петь, как зарабатывать на жизнь и с кем делить сцену.

Но особенно отрезвляюще на фоне этого морализаторства прозвучали слова сестры певицы:

«Все осуждают мою сестру. Почему?! Когда она болела, кто принёс ей хотя бы один манат?! Кто открыл дверь её дома?!»

И ведь это гораздо более важные вопросы, чем адрес заведения, в котором выступила Хасиева. Где были все эти ревностные защитники национальной культуры, когда артистка нуждалась в поддержке? Кто из сегодняшних критиков интересовался её здоровьем, проблемами, условиями жизни? Легко требовать от человека соответствия высокому статусу, когда оплачивать этот статус предстоит не тебе.

Кёнюль Хасиева посвятила свою жизнь азербайджанскому мугаму. Её талант, голос и заслуги перед национальным искусством не нуждаются в одобрении случайных комментаторов, многие из которых зачастую сами далеки от тех нравственных идеалов, которые так рьяно проповедуют. И уж тем более её заслуги не обесцениваются от того, что артистка выступила не в академическом концертном зале, а в обычном развлекательном заведении.

Мугам не становится менее великим от того, что звучит в пабе. А народная артистка не перестаёт быть народной, переступив порог ресторана. И кто вообще решил, что национальное искусство должно существовать исключительно в стенах филармонии? Разве достоинство мугама определяется стоимостью билета, обивкой кресел или наличием хрустальной люстры над сценой?

Есть в этой истории и откровенное лицемерие. Мы любим гордиться своими выдающимися артистами, называть их национальным достоянием, публиковать их фотографии по торжественным случаям. Но стоит кому-то из них выйти за рамки наших представлений о приличиях, как вчерашние поклонники превращаются в беспощадных судей. Причём судей, не несущих никакой ответственности за жизнь человека, которого они так охотно осуждают.

Вопрос о материальном положении Хасиевой, на который намекнула её сестра, заслуживает куда большего внимания, чем обсуждение интерьера паба. Если артистка выступает ради заработка, в этом нет ничего постыдного. Труд певца — такой же труд, как и любой другой. А талант не обязывает человека жить исключительно аплодисментами и благодарственными грамотами.

Общество, которое требует от своих артистов величия, должно хотя бы научиться уважать их право на достойную жизнь. Прежде чем осуждать Кёнюль Хасиеву, её критикам стоило бы ответить на один вопрос: с какой стати вы считаете себя вправе указывать человеку, где зарабатывать на жизнь и какие заведения посещать, если даже не поинтересовались, на что он жил, когда болел? Вы требуете от неё соответствия высокому званию народной артистки, но почему-то забываете, что за этим званием стоит живой человек со своими заботами, проблемами, потребностями и чаяниями.

Получается удивительная картина: когда артистка нуждается в помощи, это её личное дело. А когда самостоятельно зарабатывает, это уже дело общественное. Оставьте артистку в покое! Ей решать, где выступать. И если уж кого-то в этой истории действительно стоит стыдить, то не Кёнюль Хасиеву, а тех, кто готов часами обсуждать место её выступления, но не находит минуты, чтобы поинтересоваться, как она живёт.