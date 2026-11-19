Парламент Молдовы одобрил в первом чтении соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной, предусматривающее совместное производство беспилотников, модернизацию вооружений и подготовку военных.

За ратификацию документа, подписанного во время визита премьер-министра Василе Тофана в Киев, проголосовали 56 депутатов от правящей партии PAS, «Нашей партии» Ренато Усатого и PDCM Иона Кику.

«Проект соглашения поддержали 56 депутатов», — объявил спикер парламента Игорь Гросу.

Как сообщил депутат Цырдя, соглашение предусматривает ремонт и модернизацию военной техники, обмен технологиями, производство беспилотников, взаимную подготовку военнослужащих и сотрудничество между военными структурами.

Ранее Тофан заявил, что конституционный нейтралитет Молдовы не мешает стране заключать подобные соглашения.