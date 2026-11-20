Солнечная активность продолжает демонстрировать резкие колебания: периоды интенсивных вспышек сменяются затишьем. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Накануне на Солнце произошла вспышка класса M2.4, которая стала второй по мощности в ноябре. Однако серьезных последствий она не вызвала: выброс плазмы направился в сторону Меркурия.

По данным ученых, сейчас активность звезды опустилась ниже уровня класса C. За первые девять часов текущих суток не было зафиксировано ни одной вспышки.

Специалисты отмечают, что серия вспышек пока прекратилась, однако из-за непредсказуемого поведения Солнца воздерживаются от долгосрочных прогнозов. До середины следующей недели магнитных бурь не ожидается.