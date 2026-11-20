В результате массированной российской ракетной атаки на Киев повреждены сразу три моста через Днепр — Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Движение по мостам ограничено. На Подольско-Воскресенском перекрыт проезд с правого на левый берег, а на Южном разрешено движение только в обратном направлении для легковых автомобилей и общественного транспорта. Кличко призвал жителей отказаться от необязательных поездок, а предприятия — по возможности перевести сотрудников на удалённую работу.

Повреждён также объект критической инфраструктуры. По предварительным данным, погибли трое сотрудников «Киевводоканала», около 15 человек пострадали. В нескольких районах столицы возникли пожары, зафиксированы повреждения зданий и инфраструктурных объектов.

Местные Telegram-каналы также сообщают об ударах по Северному мосту и двум киевским ТЭЦ. Официального подтверждения этих сведений пока нет.

В Кривом Роге, по сообщениям местных властей, возникли перебои с электроснабжением. Обесточены котельные, насосные станции и отдельные объекты городской инфраструктуры. Сообщения об аварийных отключениях поступают и из Львова.