Завтра, 21 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха составит ночью 10–14° тепла, днем — 16–20° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм рт.ст., относительная влажность воздуха — 65–70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются переменные осадки. Местами осадки будут интенсивными, возможны грозы, в горных территориях ожидается снег. В отдельных местах временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6–11° тепла, днем — 16–21° тепла, в горах ночью — 1–6° тепла, днем — 8–13° тепла.