Минобороны России решило использовать ажиотаж вокруг выхода Grand Theft Auto (GTA) VI для рекламы службы по контракту в российской армии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведомство опубликовало в соцсетях изображение, стилизованное под постеры популярной игровой серии GTA. На нем представлены военнослужащие разных видов и родов войск, а также боевая техника: вертолет, танк, реактивная система залпового огня и военный корабль.

В центре плаката размещена надпись «Служба по контракту», выполненная характерным для GTA шрифтом. На фоне указаны цифры «117» – номер горячей линии по вопросам заключения контракта.