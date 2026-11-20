В ряде туристических регионов Азербайджана сократилось число постояльцев гостиниц. Наиболее заметный спад зафиксирован в Шабранском районе, Баку, Гянджа-Дашкесанском, Губа-Хачмазском и Лянкяран-Астаринском экономических районах.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, в январе–сентябре 2026 года в гостиницах и гостиничного типа объектах страны разместились 1 млн 917 тыс. 733 человека против 1 млн 994 тыс. 294 за аналогичный период прошлого года (-3,8%).

Наиболее существенное снижение по числу размещённых гостей зафиксировано в Шабранском районе. За девять месяцев текущего года гостиницы района приняли 14 тыс. 739 человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял 43 тыс. 321 человек.

В Баку число постояльцев сократилось с 1 млн 177 тыс. 112 до 1 млн 104 тыс. 394 человек. В Гянджа-Дашкесанском экономическом районе показатель снизился с 94 тыс. 917 до 74 тыс. 289 человек. При этом особенно резкое падение наблюдалось в Нафталане: число размещённых гостей сократилось с 63 тыс. 354 до 23 тыс. 172 человек.

В Губа-Хачмазском экономическом районе гостиницы приняли 219 тыс. 893 человека против 248 тыс. 760 годом ранее. В Лянкяран-Астаринском экономическом районе число постояльцев сократилось с 129 тыс. 634 до 122 тыс. 572 человек, а в Газах-Товузском — с 12 тыс. 933 до 10 тыс. 130 человек. Сокращение также зафиксировано в Центральном Аранском экономическом районе — с 20 тыс. 579 до 19 тыс. 959 человек.

В то же время в некоторых регионах наблюдается рост. В Шеки-Загатальском экономическом районе число размещённых гостей увеличилось с 127 тыс. 175 до 147 тыс. 830 человек, в Даглыг-Ширванском — с 60 тыс. 896 до 70 тыс. 305 человек, в Карабахском — с 56 тыс. 108 до 60 тыс. 581 человека. В Восточно-Зангезурском экономическом районе показатель вырос с 16 тыс. 298 до 26 тыс. 842 человек.

Как прокомментировал Minval председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди, сегодня его больше всего беспокоит то, что наши сограждане стали проводить в гостиницах страны меньше ночей. За девять месяцев в отелях Азербайджана зарегистрировано около 3,24 млн ночёвок — на 230 тыс. меньше, чем годом ранее. Примерно 139 тыс. из этих потерянных ночёвок приходится на граждан Азербайджана. У иностранных гостей снижение составило 4,7%, в то время как у наших сограждан — около 9%.

Он подчеркнул, что во въездном туризме часть причин спада просматривается яснее. Ни для кого не секрет, что за отчетный период число иностранных граждан, прибывших в Азербайджан, сократилось на 6%, а из стран Персидского залива — на 32%. Также существенно изменился и спрос со стороны Индии. По расчёту, подведенному на основе данных Госкомстата, индийцы провели в азербайджанских гостиницах около 107 тыс. ночей против 273 тыс. годом ранее. Для отелей и туроператоров, работавших с индийскими группами, такой спад мог ощущаться гораздо острее, чем показывают средние цифры по стране. Но в то же время выросло число ночёвок гостей из Турции, Израиля и Китая.

«Тут есть важная деталь. В июле–сентябре иностранцы провели в наших отелях примерно на 4% больше ночей, чем за те же месяцы прошлого года, а граждане Азербайджана — примерно на 13% меньше. Именно этот разрыв я бы предложил изучить. Когда семья планирует выходные, она складывает стоимость номера, дороги, питания и досуга для детей. Где-то решающим мог стать бюджет, где-то удобнее оказалось снять дом, а где-то хватило однодневной поездки. Пока у нас нет сопоставимых данных о выборе самих путешественников, каждая из этих причин остаётся предположением», — сказал эксперт.

Говоря об отдельных направлениях, собеседник отметил, что если смотреть на абсолютные потери, то в первую очередь следует говорить о Баку. По расчёту опубликованных Госкомстатом долей, столичные гостиницы потеряли около 205 тыс. гостевых ночёвок. При этом на Баку по-прежнему приходится чуть больше половины (56%) всех гостиничных ночёвок страны и более 81% ночёвок иностранцев. Но как у столичных, так и региональных отелей имеется один общий интерес. Это чаще всего маршрут, по которому гость проводит несколько дней в Баку и затем передвигается по стране. Тем самым растет общая продолжительность пребывания иностранца в Азербайджане.

Между тем Дюбенди предложил обратить внимание на одну любопытную тенденцию. Если отели Шабрана, Хачмаза, и Гусара стали менее востребованными, то в Габале за девять месяцев в гостиницах разместились более 84 тыс. человек — на 17,3% больше, чем годом ранее. При этом средняя продолжительность проживания, по ориентировочному расчёту, сократилась с 1,8 до 1,5 ночи. Гость по-прежнему хочет побывать в Габале, но раньше уезжает.

«Для меня, как для представителя отрасли, это вполне практический вопрос: что человек захочет сделать в Габале завтра утром и ради чего решит остаться ещё на ночь? Ответ на него гостиницам стоит искать вместе с местными гидами, рестораторами, фермерами и организаторами досуга», — сказал эксперт.

Сегодня прослеживающаяся тенденция сокращения постояльцев может привести к угрозе закрытия гостиниц. По словам Дюбенди, для отдельного отеля такой риск вполне реален.

«Представьте небольшую гостиницу, у которой основная часть выручки приходится на летние выходные. Даже если по субботам все номера заняты, за счёт этих нескольких дней нужно выплачивать зарплаты, обслуживать здание, оплачивать коммунальные услуги, а иногда и кредит. Если спрос ослабевает ещё и в высокий сезон, первыми последствия могут почувствовать сотрудники. Теперь собственник вынужден осторожнее набирать людей на сезон, сокращать число смен или раньше обычного завершать работу. Это возможный сценарий для уязвимых предприятий. Данных, позволяющих говорить о массовых сокращениях в гостиницах страны, пока нет», — сказал он.

Однако по итогам девяти месяцев эксперт не видит достаточных оснований прогнозировать волну закрытий гостиниц. По его оценке, совокупная выручка гостиничного сектора выросла на 0,6% и достигла 497,3 млн манатов. При этом за общей цифрой скрываются разные причины. Известно, что выручка аренды номеров, по расчётам, увеличилась примерно на 2,7%, тогда как доходы от общественного питания снизились почти на 3%.

Он подчеркнул, что эти показатели сами по себе не позволяют судить о прибыльности отдельных гостиниц. Для оценки реальных рисков, по его словам, необходимо учитывать, сколько объектов продолжает работать круглый год, сколько перешло на сезонный режим и как меняется занятость непосредственно в гостиничном секторе. Эксперт также отметил, что потеря опытных сотрудников может стать серьёзной проблемой для отрасли ещё задолго до официального закрытия гостиниц.

Дюбенди предложил развивать гостиничный бизнес за счёт комплексных туристических предложений, которые побуждали бы гостей оставаться в регионах дольше. По его мнению, гостиницам следует ещё на этапе бронирования предлагать туристам готовые маршруты и программы, включающие экскурсии с местными гидами, знакомство с ремеслом, гастрономические впечатления и посещение хозяйств. Такой подход, считает эксперт, позволит не только увеличить число ночёвок, но и обеспечить дополнительный доход местным предпринимателям и жителям туристических районов.

Он также отметил потенциал комбинированных маршрутов, связывающих Баку с регионами, а также коротких поездок между соседними районами для внутренних туристов. По его словам, эффективность подобных инициатив можно оценивать не только по общему числу туристов, но и по тому, сколько гостей остаются на вторую и третью ночь, приезжают в будние дни, пользуются услугами местного бизнеса и возвращаются в регион повторно.

Оценивая цели Госпрограммы развития туризма на 2026–2030 годы на фоне сокращения гостиничных ночёвок, Дюбенди подчеркнул, что предусмотренные показатели достаточно амбициозны. В частности, ориентир на 2026 год составляет около 4,47 млн ночёвок, тогда как в 2025 году этот показатель достиг 4,57 млн. При этом после 3,24 млн ночёвок за январь–сентябрь для достижения годовой цели в последнем квартале необходимо зарегистрировать около 1,23 млн ночёвок — почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперт считает, что оценивать эффективность Госпрограммы по итогам первых девяти месяцев пока преждевременно, поскольку документ был утверждён 20 августа. Вместе с тем, по его мнению, достижение целевого показателя в 6,32 млн гостиничных ночёвок к 2030 году будет во многом зависеть от способности регионов привлекать туристов в межсезонье.