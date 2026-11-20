Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 20 ноября выступила на 61-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Туркменистане.

В своём выступлении она охарактеризовала Ассамблею как платформу для открытого диалога, отметив, что в её рамках могут обсуждаться представляющие взаимный интерес вопросы и вырабатываться согласованные подходы с учётом национальных приоритетов государств.

Сахиба Гафарова отметила большое значение, придаваемое Милли Меджлисом Азербайджана сотрудничеству в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, как и поддержку им инициатив, направленных на расширение межпарламентских связей и дальнейшее развитие многостороннего взаимодействия между нашими странами.

Как было отмечено, сотрудничество в гуманитарной сфере является одним из важных направлений, а Азербайджан выступает за расширение культурных и гуманитарных обменов, способствующих сохранению традиций дружбы и взаимопонимания между народами на пространстве СНГ.

Говоря о проведённых в Азербайджане в рамках СНГ мероприятиях, спикер упомянула организованные в июне 2025 года в городе Лачин Восточно-Зангезурского региона Азербайджана масштабные мероприятия в рамках торжественной церемонии открытия Года культурной столицы СНГ, и III Игры стран СНГ, прошедшие в сентябре–октябре того же года в семи городах нашей страны с участием более 1600 спортсменов из 13 государств. Отмечены были и такие гуманитарные проекты, реализуемые в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, как «Дети Содружества» и «Поезд Памяти». Эти проекты дают молодому поколению возможность ближе познакомиться с историческим и культурным наследием наших народов и установить новые дружеские связи.

Было замечено, что важными направлениями сотрудничества в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ по-прежнему остаются вопросы наблюдения за выборами и развития парламентаризма. Представители Азербайджана регулярно участвуют в мониторинговой деятельности МПА СНГ. Спикер обратила внимание собравшихся на активное участие депутатов Милли Меджлиса в миссиях по наблюдению за выборами депутатов Курултая в Казахстане первого созыва и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России девятого созыва во второй половине текущего года.

Сахиба Гафарова затронула в данном контексте деятельность Бакинского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников МПА СНГ, подчеркнув значимость проводимой филиалом работы и организуемых им мероприятий.

В завершение своего выступления спикер Милли Меджлиса выразила уверенность в том, что сложившиеся в рамках Ассамблеи традиции конструктивного взаимодействия и накопленный опыт будут и впредь способствовать укреплению межпарламентских связей и развитию отношений между государствами.