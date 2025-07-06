Истребители ВВС США поднялись в воздух из-за того, что гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство над гольф-клубом в Бедминстере (штат Нью-Джерси), куда прибыл лидер США Дональд Трамп.

Информация приводится в сообщении представители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

Уточняется, что истребители «осуществили перехват гражданского самолета, который нарушил временно ограниченное воздушное пространство над Бедминстером». Самолет в результате был безопасно выведен из этой зоны.

Следует добавить, что президент США является владельцем упомянутого выше гольф-клуба.