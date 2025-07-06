В Читинском районе Забайкальского края самолет Ан-2 совершил жёсткую посадку. В результате 10 человек получили телесные повреждения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом говорится в сообщении Минздрава региона.

Всего на борту находилось одиннадцать человек: пилот и десять парашютистов. Самолёт совершил посадку через 16 минут после вылета, предварительно, из-за технических проблем.

Согласно информации губернатора региона Александра Осипова, после жесткого приземления госпитализировали девять человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает.











