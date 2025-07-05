Сену официально открыли для купания. Следует отметить, что запрет на плавание в реке действовал с 1923 года из-за загрязнения и рисков, связанных с судоходством, сообщает телеканал France 24.

Теперь же, благодаря масштабному проекту стоимостью €1,4 млрд, Сена стала безопасна и пригодна для купания. Также планируется создание трёх новых пляжей: у собора Парижской Богоматери, у Эйфелевой башни и в восточной части города.

Мэр Парижа Анн Идальго провела встречу с первыми пловцами на берегу реки и символически налила воду из Сены в бутылку. Так она подчёркнула улучшение качества воды. Власти уверены, что вода соответствует европейским стандартам.