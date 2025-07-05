Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не появлялся на публике уже 25 дней. Информация приводится в сообщении Bild.

За это время Хаменеи выпустил два видеообращения к народу, но оба ролика были записаны из бункера, утверждает издание.

При этом Моссад заявляет, что аятолла Али Хаменеи жив. Сообщение появилось в соцсетях израильской разведки после слухов о серьёзной болезни или даже смерти верховного лидера Ирана.

«Мы категорически опровергаем слухи о смерти Хаменеи. Снова подчеркиваем: он жив», — говорится в сообщении спецслужбы в соцсети Х.