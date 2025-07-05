Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией.

«Мы внимательно следим за напряжённостью и призываем обе стороны к сдержанности. Верим, что заявления, способные смягчить дипломатическое напряжение, позволят легче и разумнее урегулировать ситуацию», — приводит РИА Новости его слова.

Эрдоган выразил надежду на скорейшее завершение негативных событий между двумя странами и подчеркнул: «Наше самое большое желание — чтобы произошедшие печальные инциденты не нанесли непоправимого ущерба отношениям между Россией и Азербайджаном».

По его словам, локальные инциденты и их последствия можно урегулировать без выведения за пределы их естественной рамки. «К вопросу необходимо подходить, не теряя сдержанности. Мы знаем, что оба наших друга обладают уровнем понимания, необходимым для преодоления этой проблемы», — отметил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что Анкара продолжит поддерживать конструктивные шаги на пути к решению и добавил: «Наш приоритет — избежать внезапной эскалации, которая может подорвать с большим трудом достигнутую стабильность в регионе, уже достаточно испытавшем войны и конфликты. Кавказ больше не может вынести ещё одного столкновения».

«Как Турция, мы верим, что, оставаясь на стороне спокойствия и при помощи дипломатических процессов, сможем прийти к решению», — сказал Эрдоган.

Он также сообщил, что обсуждал вопрос с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: «Тема была включена в повестку нашей встречи. Господин Алиев предпринимает очень осторожные и взвешенные шаги. Он не стремится обострять ситуацию. Из его слов я понял, что они намерены сгладить ситуацию».