В России по итогам первого полугодия 2025 года продажи новых легковых китайских машин упали на 30% (до 291,6 тыс. авто) в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные агентства «Автостат».

«В первом полугодии 2025 года в России было реализовано 291,6 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок. Это составляет 55% от общего объема рынка», — заявили аналитики.

Среди лидеров рынка по маркам оказались Haval, Chery, Geely, Changan и Jetour. В модельном зачете лучшими стали Haval Jolion, Cherry Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, Changan UNI-S и Haval M6.