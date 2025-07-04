Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал президенту Ирана Масуду Пезешкиану, как армяне разрушали мечети в Шуше в период оккупации.

«Здесь было 17 кварталов и 17 мечетей, 16 мечетей разрушили полностью и одну частично», — сказал Алиев.

Пезешкиан подчеркнул красоту этих мест.

Напомним, что армянская оккупация города Шуши сопровождалась системным уничтожением мечетей, где армяне держали скот и мусор.

В Шуше уже отреставрирована мечеть Чель Гала, Юхары Говхар-ага, Ашагы Говхар-ага, Саатлы, джума-мечеть и еще ряд религиозных объектов.