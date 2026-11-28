Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности уступить лидеру партии «Яшар» Гади Айзенкоту пост главы правительства на первом этапе ротации ради формирования правительства национального единства.

Согласно предложению Нетаньяху, он сам в начале срока займёт должность заместителя премьер-министра, а Айзенкот возглавит правительство.

Нетаньяху объяснил свою инициативу масштабами угроз безопасности, стоящих перед Израилем. По его словам, в нынешних условиях он готов отложить в сторону даже принцип, согласно которому премьер-министром должен становиться лидер крупнейшей парламентской партии.

«В свете масштабов экзистенциальной опасности моя ответственность как лидера требует, чтобы я отложил всё в сторону и согласился с тем, что Гади Айзенкот сначала будет занимать пост премьер-министра, а я в начале срока стану его заместителем», — заявил Нетаньяху.

Он призвал Айзенкота незамедлительно начать серьёзные переговоры и выразил надежду, что обе стороны будут готовы к компромиссам ради создания правительства национального единства, способного обеспечить безопасность и будущее Израиля.

В свою очередь, Айзенкот пригласил Нетаньяху на переговоры сегодня вечером. Он заявил, что у действующего премьера есть 24 часа, чтобы доказать искренность своего предложения о ротации власти.