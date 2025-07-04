Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что команда инспекторов организации в пятницу покинула Иран и возвращается в Вену, сообщает ТАСС.

«Команда инспекторов покинула Иран сегодня и возвращается в штаб-квартиру в Вене», — говорится в сообщении в X.

Отмечается, что специалисты находились в Тегеране «в течение последнего военного конфликта». Глава организации Рафаэль Гросси подчеркнул необходимость проведения переговоров с Ираном по возобновлению мониторинга и проверки ядерной программы исламской республики.