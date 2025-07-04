В центре Рима прогремел мощный взрыв на газовой заправочной станции. В результате ЧП пострадали 21 человек, в том числе сотрудники полиции, пожарные и медики. Причиной стал разорвавшийся резервуар с газом во время работ по ликвидации утечки.

Мощный взрыв прогремел утром в Риме на газовой заправочной станции на улице Виа Гордиани. В результате пострадал 21 человек, в основном это полицейские и пожарные.

По предварительной информации, причиной первоначальной утечки стал грузовик, повредивший газовый трубопровод. Именно в момент работы спасателей на месте и взорвался резервуар с газом, сообщает итальянское издание Fanpage.

Взрывная волна была слышна по всему городу. Очевидцы сообщали о огромном огненном столбе и густом черном дыме. Осколки взорвавшейся цистерны разлетелись на расстояние более 300 метров. Взрывная волна повредила несколько жилых зданий и десятки автомобилей. Властям пришлось эвакуировать два многоквартирных дома и летний лагерь с пятнадцатью детьми.

Движение транспорта в районе инцидента, включая работу одной из станций метро, было остановлено. По последним данным, пострадал 21 человек, многие госпитализированы с тяжелыми ожогами. В число раненых вошли девять сотрудников полиции, один пожарный и несколько медиков. Кроме того, по меньшей мере четверо местных жителей получили травмы от осколков выбитых стекол.