Политическое и экспертное сообщество Южного Кавказа обсуждает сенсационную новость, опубликованную Carnegie Politika: США предложили ввести американского оператора для контроля Зангезурского коридора. Как утверждает издание, и как уже рассказывал Minval, администрация Трампа представила план, согласно которому управление и мониторинг транзита грузов по коридору будет возложено на американскую фирму. Как подчёркивают в Вашингтоне, такой подход исключает Россию из переговорного процесса и реализации коридора, однако удовлетворит потребность Азербайджана в долгосрочных гарантиях безопасности и сохранит суверенитет Армении над маршрутом. В США выражают осторожный оптимизм. А неназванный чиновник заявил: «Возможно, президент Трамп даже получит за это Нобелевскую премию».

В Ереване пресс-секретарь МИДа Ани Бадалян отделалась туманными рассуждениями: дескать, «международные партнёры также периодически выдвигают свои идеи по нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокировку транспортных путей». Не подтвердила, но и не опровергла.

В Баку официальных комментариев, по крайней мере, пока не прозвучало. В дипломатии не принято комментировать утечки в прессе. Тем более понятно, что в Азербайджане хотели бы дождаться чёткого и консолидированного предложения, а не обсуждать пока ещё весьма туманную идею, относительно которой даже нет ясности, высказывали её США на официальном уровне или же пока она только прорабатывается в команде Дональда Трампа.

Здесь, конечно, соблазнительно выстроить версию, что у Москвы «посыпались» отношения и с Баку, и с Ереваном, и вот США, воспользовавшись ситуацией, предлагают свой вариант решения вопроса с Зангезурским коридором, который затянулся сверх всякой меры. Можно даже вспомнить, что подобные предложения на Южном Кавказе уже звучали. Несколько лет назад предлагалось возобновить транзит грузов по железной дороге через Абхазию из России в Грузию, а далее в Армению, причём за сопровождение грузов отвечала бы некая фирма из нейтральной Швейцарии. Тогда дальше идеи дело предсказуемо не пошло. Неважно, какая фирма — из Швейцарии, Люксембурга, Вануату или Кирибати — берёт на себя сопровождение грузов. Ключевой вопрос — будут ли грузинские пограничники встречать этот груз на государственной границе Грузии или на бывшей административной границе автономной Абхазии, превращённой сегодня в «замороженную» линию фронта. А так как об этом договориться не удалось, идея так и осталась идеей. А вот в случае с Зангезурским коридором теоретически таких проблем возникнуть как бы не должно. Стороны о границах в принципе договорились, оккупированных территорий здесь не осталось, и даже процесс демаркации и делимитации уже стартовал. Если очень хочется, можно вспомнить ирано-иракский конфликт и «танкерную войну» в Персидском заливе и то, как танкеры из Кувейта и других нефтяных монархий залива шли по неспокойным водам под американским флагом и в сопровождении американских боевых кораблей.

Можно пристегнуть сюда же и сетования российских дипломатов, что Россию выталкивают из процесса карабахского урегулирования, и тоном опытного конспиролога сказать: наверное, на Смоленской площади что-то знают. Тем более что Зангезурский коридор — это тема, где у России как бы серьёзные козыри: согласно договорённостям от 10 ноября 2020 г., безопасность этого коридора обеспечивают российские пограничники в Армении.

Вот в чём дело. Прежде всего, все эти сетования российских дипломатов — вовсе не про Зангезурский коридор, а про то, что рухнули надежды протащить на переговорах что-то вроде «отложенного статуса Карабаха», оставить там своих миротворцев на длительный срок и, самое главное, получить возможность и дальше манипулировать конфликтом, держа на крючке и Азербайджан, и Армению.

Что же касается возможного американского сопровождения грузов в Зангезурском коридоре, при всей привлекательности этой идеи, здесь есть большой риск столкнуться с ситуацией «гладко было на бумаге, да забыли про овраги».

Прежде всего, в утечке, опубликованной американским изданием, речь идёт о мониторинге и сопровождении грузов, но никак не о пассажирском транзите. А это ключевой вопрос. Азербайджану нужен не только грузовой, но и пассажирский транзит между основной территорией и НАР.

Далее, нет ясности, какие именно гарантии США готовы предложить и включают ли они гарантии безопасности. Притом что и в Баку, и в Нахчыване слишком хорошо помнят, как поезда, следовавшие по «Мегринскому участку», где сегодня как раз и должен пройти Зангезурский коридор, забрасывали камнями, как там устраивали настоящие диверсии с применением взрывных устройств и т. д. Тем более вряд ли почувствуют себя в безопасности пассажиры автобусов и частных легковых автомобилей.

Можно размечтаться и перекинуть мостик к слухам, что США в своё время вроде бы предлагали создать вооружённую «Каспийскую стражу» для охраны нефтяных платформ и трубопроводов. Но такой «мостик» ещё не означает, что США действительно предоставят свою вооружённую охрану для грузов в Зангезурском коридоре. И тем более стоило бы озвучить вопрос, пусть и пока ещё теоретически: как отнесутся к присутствию вооружённых американцев российские пограничники на армяно-иранской границе? Тем более что эти «зелёные фуражки» однажды уже не пустили европейских наблюдателей провести своё шоу с биноклями. Плюс ко всему и властям Армении вряд ли захочется, чтобы американцы ездили туда-сюда мимо «чувствительных» КПП на армяно-иранской границе. Обход наложенных на Иран санкций через Армению никто не отменял.

А при таком наборе «подводных камней», пресловутых «оврагов» и прочих прогнозируемых и непрогнозируемых сложностей очень трудно представить себе, что предложение США о сопровождении грузов американской фирмой сразу, как по маслу, решит все проблемы реализации проекта Зангезурского коридора.